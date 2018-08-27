Это вам не Штокман: что думает Ковтун о планах «Новатэк»

Мурманск, , 17:49 — REGNUM «Я не хочу предвосхищать события, но это знаковое и судьбоносное событие для нашего региона в перспективе газификации Мурманской области», — заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в интервью ГТРК Мурман, комментируя планы компании «Новатэк» по строительству рейдово-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженного природного газа в губе Ура.

Напомним, в Ура-губе скоро появится рейдово-перегрузочный комплекс по перевалке СПГ, который добывается на ямале. Доставляться он будет газовозами. Объем перевалки — 20 млн тонн или 28 млрд кбм газа в год.

«Для «Новатэка» — это существенная экономия в использовании танкеров ледового класса и скорость доставки иностранному потребителю. Для Мурманской области — это источник появления газа. Это не Штокмановское месторождение, разработка которого отложена за 2030 год и находится оно, я напомню, более чем в 600 км от Мурманского побережья. Это не газовая труба, которая находится в тысяче км от Мурманска. Это газ, который придет к нам и будет находиться в 50 км от Мурманска в губе Ура. Это значит, что у нас появилась реальная возможность газификации региона».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Мурманская область — мазутозависимый регион. За счет этого вида топлива вырабатывается более 75% тепла. В этом году стоимость мазута для региона оказалась неподъемной и депутатам пришлось просить помощи у федерального центра.

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