Моцарелла не для всех: юбилей Воронежского госуниверситета отметят фуршетом

Воронеж, , 17:30 — REGNUM Фуршет на 700 персон в честь 100-летия Воронежского государственного университета состоится 15 сентября в Воронежском концертном зале. Только организация — сервировка столов и услуги официантов — обойдется бюджету в 300 тыс. рублей. Аукционная документация появилась 24 августа на портале госзакупок.

В 21 тыс. рублей обойдется аренда столов, в 15 тыс. рублей — аренда текстиля (скатертей), транспортные услуги оцениваются в 30 тыс. рублей, услуги грузчиков — в 24 тыс. рублей. 94 тыс. рублей будут стоить услуги по подготовке помещения к фуршету, 70 тыс. — обслуживание столов, 36 тыс. будет стоить доготовка, выкладка блюд поварами.

Отметим, что на сайте госзакупок также размещены объявления о проведении аукционов на услуги по приготовлению блюд. Судя по тому, что в техзадании указано количество в 700 и более единиц каждого блюда, речь может идти именно об этом фуршете.

Так, за услуги «по приготовлению и постановке салатов и напитков» объявлена цена в 489,5 тыс. рублей. Подрядчик должен поставить: 700 порций салатов «Мимоза» с малосолёным лососем, 700 порций салатов с телятиной и запеченым перцем, 700 штук паштетов из печени цыпленка с желе из портвейна, а также тысячу бутылок воды «Черноголовской» с газом и без, сок в ассортименте, чай, кофе, а также сливки и лимон.

Еще 408 тыс. рублей планируется выделить на поставку холодных закусок и десертов. В перечень входит, например, 120 кг свежих фруктов, 160 мясных рулетов, 1200 пирожков с мясом, капустой и грибами, свежие овощи, по 500 штук порций тортов «Наполеон», «Эстерхази», ягодных эклеров.

Тогда же, 24 августа, на портале госзакупок появилось объявление о тендере на поставку «услуги по приготовлению и поставке горячих закусок, блюд для VIP-гостей» — на 497 тыс. рублей. В техзадании указано, что подрядчик должен поставить 5 кг свежих фруктов, сыр с медом и орехами, тигровые креветки, слоеный пирог с лососем, мясные рулеты, салат с киноа и тигровыми креветками, томаты с моцареллой и зеленым бисквитом, утиное филе в медовой глазури, разнообразные пирожки, торты, шашлыки из свинины и из индейки с овощами и котлеты из щуки.

Местом поставки всех услуг указан один адрес — улица Театральная, дом 17: здесь расположен Воронежский концертный зал, где и планируется провести фуршет.

Отметим, что основные мероприятия по празднованию 100-летия Воронежского госуниверситета намечены на 15 сентября, День города. Мероприятия пройдут на Советской площади. Там состоится, например, торжественное шествие студентов, выпускников и иностранных гостей юбилея. Кстати, услуги по охране порядка на празднике оценены в 180 тыс. рублей.

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