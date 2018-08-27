За 6 месяцев банки Киргизии заработали $188 млн

Бишкек, , 17:30 — REGNUM Валовый доход коммерческих банков Киргизии с января по июнь 2018 года составил 12,9 млрд сомов (около $188 млн). Об этом этом со ссылкой на данные Нацстаткома сообщил Tazabek.

Расходы банком за аналогичный период составили 11,44 млрд сомов ($166 млн).

За первое полугодие 2018 года общий объем депозитов киргизских банков вырос с 63,6 млрд сомов до 70,2 млрд.

11 банков Киргизии имеют капитал, превышающий 1 млрд сомов ($14,5 млн). Наибольшим капиталом на конец первого квартала 2018 года обладали:

«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» — 4,5 млрд сомов,

«Оптима Банк» с капиталом 4,1 млрд,

«БТА Банк» — 2,7 млрд.

Всего в Киргизии действует 25 коммерческих банков. За последние 4 года число их филиалов выросло с 294 до 330.