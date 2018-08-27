Арбитражный суд запретил «Росгосцирку» отдавать имущество без торгов

Москва, , 16:58 — REGNUM Арбитражный суд г. Москвы встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в деле о передаче имущества без проведения торгов. Об этом говорится в официальном сообщении ФАС.

Ранее комиссия службы выявила, что федеральное казённое предприятие «Росгосцирк» передавало права пользования на недвижимость, находящуюся в госсобственности, под коммерческие нужды. Среди таковых торговля игрушками, сувенирами и т. д. Причём это делалось без проведения торгов. Ведомство пришло к выводу, что в «Росгосцирке» нарушали закон о защите конкуренции.

Такая практика, в частности, была отмечена в филиалах «Росгосцирка» на территории Брянской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской областей, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. На эти факты пожаловалось одно из частных лиц. Изначально жалоба поступила в прокуратуру, откуда затем её передали в ФАС.

В итоге ФАС потребовало от «Росгосцирка» провести торги. Предприятие это выполнило, но обжаловало предписание в суде. Однако суд встал на сторону ФАС.