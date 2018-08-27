Доступ к кредитному рейтингу будет не только у банков

Москва, , 16:37 — REGNUM Персональный кредитный рейтинг для гражданина РФ — понятие новое, и важно знать, как скажется введение кредитного рейтинга на взаимоотношениях кредитора с заемщиком, считает основатель компании «Кабинет Финансовой Помощи» Ярослав Салеев.

Ранее в интервью «Российской газете» исполняющий обязанности генерального директора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников заявил, что гражданам РФ будут присваивать персональный кредитный рейтинг. По его словам, соответствующие поправки в законодательство вступят в силу в 2019 году.

В проекте закона указывается, что на кредитный рейтинг повлияют многие параметры, в том числе количество запросов кредитной истории. Однако, как говорится в законе, доступ к кредитной истории будет не только у кредитных организаций, но и у страховых компаний и даже у будущего работодателя.

С одной стороны, низкий кредитный рейтинг явно покажет недобросовестного плательщика, но с другой стороны, если у гражданина, который ранее не пользовался кредитами, сейчас появилась необходимость в получении займа, он будет иметь также низкий кредитный рейтинг.

Кроме того, пока непонятно, как будет влиять на рейтинг досрочное погашение кредита. Для кредитной организации это не выгодно, она теряет потенциальную прибыль с платежеспособного клиента, а для заемщика это возможность обращаться в кредитную организацию только по мере необходимости, без существенной переплаты на процентах.

Важен также отказ от страхования жизни при оформлении кредита: большинство банков сейчас стараются обезопасить себя, соглашаясь только на выдачу кредита со страховкой. А это серьезная потеря средств для заемщика.

В целом кредитный рейтинг — это сложный механизм, который позволит в цифровом эквиваленте оценить действия или бездействия заемщика.

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