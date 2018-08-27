Накануне отопительного сезона в Литве хотят запретить дрова

Вильнюс, , 16:37 — REGNUM Министерство защиты окружающей среды Литвы рассматривает возможность запретить жителям использовать дрова для отопления, а все печи — обложить налогом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 августа.

Такой план литовские чиновники объясняют необходимостью снижением вредных выбросов в атмосферу, что предусмотрено в рассматриваемой в настоящее время аналогичной национальной стратегии. Планируется, что использовать твёрдое топливо для отопления будет запрещено в тех местах, где есть центральное отопление. Кроме того предлагается установить счётчики на печи и камины, которые будут фиксировать их использование, а собственникам — выставляться счета. Это правило также планируется применять только к такому жилью, которому доступно центральное отопление.

В случае принятия законопроект вступит в силу только через 11 лет — в 2029 году.