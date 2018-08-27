Воронеж: проект дороги-дублера Московского проспекта обойдется в 45 млн руб

Воронеж, , 16:33 — REGNUM Право разработать проект строительства дороги-дублера Московского проспекта в Воронеже получила воронежская компания «Центр-Дорсервис». Результаты открытого конкурса опубликованы на портале госзакупок 24 августа.

Как следует из документов, опубликованных на портале, компания оказалась единственным претендентом на муниципальный контракт. Предложение участника составило 45 млн 037 тыс. 666 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава Воронежа Вадим Кстенин подписал распоряжение «О заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дублера Московского проспекта от ул. Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, ул. 9 Января и ул. Кольцовская». Проект, в соответствии с документом, должен быть разработан до 1 июня 2019 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 46 млн рублей. Отметим также, что ранее заявлялось о планах по сносу нескольких домов по улице Солнечной — в целях реализации проекта строительства новой дороги.

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