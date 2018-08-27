Бюджет Украины сведён с дефицитом. Доходы государства снизились ещё сильнее

Киев, , 16:46 — REGNUM За семь прошедших месяцев 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил свыше 32 млрд в рублевом эквиваленте, сообщил сайт Госказначейства страны.

Профицит сводного бюджета за этот период составляет свыше 18 млрд рублей, что в семь раз ниже показателя за семь месяцев 2017 года.

За первое полугодие текущего года дефицит государственного бюджета составил почти 24 млрд в рублевом эквиваленте. В 2017 году за тот же период бюджет имел профицит более 70 млрд рублей.

По итогам пяти месяцев увеличилось отставание доходов бюджета от плана — с 0,6% до 3,1%.

Напомним, согласно плану на 2018 год, предельный дефицит украинского бюджета не должен превысить 2,4% ВВП или примерно 21 млрд рублей.

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