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Бюджет Украины сведён с дефицитом. Доходы государства снизились ещё сильнее

Экономика

Стала известна статистика за семь месяцев

Бюджет Украины сведён с дефицитом. Доходы государства снизились ещё сильнее
Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Всплакнул

Киев, 27 августа 2018, 16:46 — REGNUM  За семь прошедших месяцев 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил свыше 32 млрд в рублевом эквиваленте, сообщил сайт Госказначейства страны.

Профицит сводного бюджета за этот период составляет свыше 18 млрд рублей, что в семь раз ниже показателя за семь месяцев 2017 года.

За первое полугодие текущего года дефицит государственного бюджета составил почти 24 млрд в рублевом эквиваленте. В 2017 году за тот же период бюджет имел профицит более 70 млрд рублей.

По итогам пяти месяцев увеличилось отставание доходов бюджета от плана — с 0,6% до 3,1%.

Напомним, согласно плану на 2018 год, предельный дефицит украинского бюджета не должен превысить 2,4% ВВП или примерно 21 млрд рублей.

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Социально-экономический кризис на Украине
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