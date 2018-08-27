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Таджикистан отменил транзитные сборы для машин из Узбекистана

Экономика

Для укрепления торгово-экономического сотрудничества

Душанбе, 27 августа 2018, 16:22 — REGNUM  Таджикистан отныне не взимает пошлины за въезд и транзитный проезд по своей территории с легковых автомобилей и автобусов Узбекистана. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает государственное информагентство «Ховар».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал соответствующее постановление правительства 8 августа 2018 года — перед своим государственным визитом в Узбекистан, который состоялся 17−18 августа.

Ранее, согласно постановлению правительства Таджикистана «Об утверждении ставок сбора за осуществление юридически значимых действий и платы за выдачу разрешения на пользование природными и иными имеющимися ресурсами» от 2 ноября 2017 года, за транзит транспортных средств Узбекистана взимался единовременный сбор в $180.

Отменяя эти пошлины, таджикские власти рассчитывают на развитие торгово-экономического сотрудничества и увеличение туристического потока.

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Таджико-узбекские отношения
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