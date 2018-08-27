Деление на макрорегионы – «очередная профанация»

Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В основе проекта деления на макрорегионы — политический аспект, который подаётся под «соусом решения финансовых и социально-экономических проблем». Чтобы реально экономику поднять, надо не регионы «нарезать», а полностью сменить экономический курс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали чувашские политики, комментируя предложение Минэкономики о создании на территории России 14 макрорегионов.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что вопрос о пересмотре административно-территориального деления страны, который перманентно поднимается, так или иначе придётся рассматривать. Предложенный Минэкономразвития России вариант деления на макрорегионы под «соусом решения финансовых и социально-экономических проблем» предполагает дальнейшую федерализацию власти, а главное — решение политических вопросов, о которых публично будут говорить в последнюю очередь.

«Логика в целом понятна. Сегодня число регионов-доноров снижается, и чтобы не вводить внешнее управление, стабилизировать финансовое и социально-экономическое положение ряда субъектов, предлагается подобное укрупнение в формате макрорегионов. Но ядром подобного планирования является, прежде всего, политический аспект: будут размываться границы регионов, в том числе национальных республик, сместятся центры управления, а это значит, что многие кланы и элиты потеряют управление на своих территориях.

В целом это предполагает дальнейшую федерализацию и укрепление позиции Кремля, который, вероятно, обеспокоен тем, что некоторые регионы набирают силу, и элиты там пытаются диктовать условия. Чтобы разрубить этот узел, ставится вопрос о территориальном делении», — считает Владислав Солдатов.

По его мнению, вопрос о территориальном делении «придётся решать рано или поздно». Вопрос в том, в какой форме это будет происходить.

Глава фракции КПРФ в городском собрании Чебоксар Дмитрий Евсеев считает предложенную стратегию «очередной профанацией»:

"У нас постоянно какие-то прожекты придумывают, разные точки роста и так далее, но это всё заканчивается пшиком. Чтобы реально экономику поднять, надо не точки роста намечать, не регионы «нарезать», а полностью сменить экономический курс, экономическую политику. Как регионы ни «нарезай», но если нет денег, если нет у бизнеса стимула для развития, если нет базы для развития промышленности, то и роста не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России разработало проект стратегии пространственного развития, в рамках которого предлагается утвердить 14 макрорегионов. Ожидается, что помимо двух существующих макрорегионов (Дальневосточного и Северокавказского), должны появиться Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Байкальский и Енисейский. По замыслу авторов, в каждом макрорегионе будет как минимум один крупный центр экономического роста, всего — не более 40. По расчётам, они обеспечат до 65% экономического роста РФ.

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