Ростовские власти одобрили проект новой пешеходной зоны

Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Часть переулка Газетного в центре Ростова-на-Дону станет пешеходной. Проект благоустройства зоны протяжённостью 140 метров городские власти одобрили, сообщает ИА REGNUM 27 августа.

Пешеходную зону оборудуют в границах улиц Максима Горького и Красноармейской. Разработчики проекта опираются на концепцию ранее созданных пешеходных зон по переулкам Соборный, Газетный, Семашко. Финансовую нагрузку возьмёт на себя инвестор — ООО «Группа Агроком».

Ширина пешеходной зоны составит 15 метров, общая площадь благоустройства — 2,1 тыс. квадратных метров. Здесь будут установлены малые архитектурные формы для деревьев и цветов, а также скамьи и урны, велопарковки. Пешеходная зона будет освещена уличными фонарями.

ИА REGNUM напоминает, что благоустройство пешеходной части переулка Соборного стоило 934 тыс. рублей. На средства из городской казны территорию озеленили, установили новые скамейки, урны.

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