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В двух районах Иркутской области объявлен режим ЧС из-за сильной засухи

Экономика

Неурожай ожидается в в Боханском и Усольском районах

В двух районах Иркутской области объявлен режим ЧС из-за сильной засухи
Абрам Архипов. Просят дождя. 1890-е. Эскиз

Иркутск, 27 августа 2018, 17:34 — REGNUM  В двух районах Иркутской области (Боханском и Усольском) введён режим ЧС из-за почвенной засухи. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что наиболее сильные повреждения посевов сельскохозяйственных культур получили шесть крупных хозяйств региона, но сумма ущерба ещё не установлена.

Всего, по данным регионального минсельхоза, в 2018 году в регионе планировалось собрать порядка 880 тысяч тонн зерна. В целом, по оперативным данным Министерства сельского хозяйства РФ, зерновые культуры по состоянию на 22 августа 2018 года обмолочены на площади 24,3 млн га (в 2017 г. — 20,8 млн га), что составляет 52,3% от планового показателя.

Уже намолочено 73,5 млн тонн зерна при средней урожайности 30,2 ц/га (в 2017 г. — 79,6 млн тонн при урожайности 38,2 ц/га).

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