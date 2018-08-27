Путин всегда поручает правительству избегать скачков цен на бензин — Песков

Москва, , 16:05 — REGNUM Правительство Российской Федерации располагает достаточными инструментами, чтобы не допустить роста цен на бензин в случае, если будут повышены акцизы на топливо, заявил 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сослался на интервью вице-премьера РФ Дмитрия Козака, в котором он отметил, что у правительства есть достаточный инструментарий, чтобы не допустить скачков цен на топливо.

«Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен», — отметил Песков.

Напомним, ранее Козак заявил, что правительство повышает с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. рублей за тонну и на 2,7 тыс. рублей за тонну соответственно. Таким образом, отметил вице-премьер, величина акцизов вернется к тому уровню, на котором они должны были быть летом 2018 года, когда правительство снизило их из-за роста розничных цен на бензин.

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