В цехе «Уралэлектромеди» модернизирован медеплавильный комплекс

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 16:03 — REGNUM Компания «Уралэлектромедь» модернизировала разливочный комплекс и запустила в эксплуатацию анодную печь, которая позволит перерабатывать черновую медь, произведенную на предприятиях УГМК (Уральской горно-металлургической компании), сообщает 27 августа пресс-служба предприятия.

Главный инженер «Уралэлектромеди» Алексей Королев пояснил, что техническое перевооружение комплекса предусмотрено программой развития медерафинировочных мощностей предприятия.

«С запуском второй очереди цеха электролиза меди появилась необходимость модернизировать разливочный комплекс анодной печи № 2. После реконструкции комплекс выпускает аноды двух типов», — сказал он.

Отмечается, что аналогичное оборудование было установлено ранее на другом комплексе печи. Оно показало высокую надежность в эксплуатации, а также позволило предприятию снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Уральская горно-металлургическая компания — российский холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Предприятие основано в 1999 году, штаб-квартира находится в Верхней Пышме (Свердловская область).