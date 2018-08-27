Понедельник, 27 Августа 2018 года
16:32:27 МСК

Средняя зарплата в Литве выросла почти до 1 тыс. евро, но только у мужчин

Экономика

Женщины в Литве за аналогичный труд по-прежнему получают меньше мужчин

Средняя зарплата в Литве выросла почти до 1 тыс. евро, но только у мужчин
Бумажник

Вильнюс, 27 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Средняя зарплата в Литве у мужчин (до вычета налогов) составляет 996,8 евро, а у женщин — 857 евро. Такие данные сегодня, 27 августа, обнародовал литовский департамент статистики. После вычета налогов «на руки» мужчины в среднем получают 769,8 евро, женщины — 674 евро.

Рост зарплат зафиксирован во всех областях. Быстрее всего росли зарплаты медиков — рост на 16,5% только во втором квартале 2018 года. Это вызвано реформой системы здравоохранения, которую в настоящий момент проводит литовское правительство. Самым низким ростом отметились зарплаты госслужащих — на 6%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить