Средняя зарплата в Литве выросла почти до 1 тыс. евро, но только у мужчин

Вильнюс, , 15:45 — REGNUM Средняя зарплата в Литве у мужчин (до вычета налогов) составляет 996,8 евро, а у женщин — 857 евро. Такие данные сегодня, 27 августа, обнародовал литовский департамент статистики. После вычета налогов «на руки» мужчины в среднем получают 769,8 евро, женщины — 674 евро.

Рост зарплат зафиксирован во всех областях. Быстрее всего росли зарплаты медиков — рост на 16,5% только во втором квартале 2018 года. Это вызвано реформой системы здравоохранения, которую в настоящий момент проводит литовское правительство. Самым низким ростом отметились зарплаты госслужащих — на 6%.