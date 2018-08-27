Открылся новый авиарейс из Горно-Алтайска в Новосибирск

Горно-Алтайск, , 15:43 — REGNUM Сегодня, 27 августа, Сибирская авиакомпания («СиЛА») на самолетах L-410 начала выполнять рейсы по маршруту Горно-Алтайск — Новосибирск. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики правительства Республики Алтай, они будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам, а с учетом пятничных и воскресных рейсов авиакомпании по тому же маршруту, данное направление станет ежедневным.

«Важно, что новосибирский рейс включен в перечень субсидируемых, а значит, данное направление будет сохранено», — подчеркнул глава Республики Алтай Александр Бердников.

По его мнению, жителям региона ежедневное авиасообщение с Новосибирском дает возможность оперативно добираться до аэропорта Толмачево — крупного международного транспортного хаба, и через него продолжить поездку в другие города страны и мира, а гостям Алтая — удобней и быстрее добираться в республику.

Директор Горно-Алтайского аэропорта Сергей Круглов отметил, что сегодняшний первый рейс состоялся с практически полной загрузкой воздушного судна:

«На некоторые дни билеты раскуплены полностью. В Новосибирск у нас теперь летают два авиаперевозчика, что позволит сдерживать цены на билеты».

Воздушное судно будет прибывать в столицу Республики Алтай в 16:00 часов, вылетать обратно — в 16:30 часов местного времени.

«Ежедневное выполнение рейсов в Горно-Алтайск — один из наглядных примеров действия программы субсидирования региональных авиаперевозок, развитие которой зависит от поддержки со стороны региональных и федеральных властей», — пояснил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Напомним, российский президент Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставил задачу по реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширению сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву (до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов).

Аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу после 20-летнего перерыва в декабре 2011 года, этому предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Теперь он может принимать среднемагистральные самолеты. В мае 2012 года впервые в истории региона запущено прямое авиасообщение с Москвой, сейчас оно выполняется ежедневно. В настоящее время также налажено авиасообщение с Красноярском и Челябинском. Проводится работа по приданию аэропорту международного статуса.