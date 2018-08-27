Из всех стран «большой семерки» ВВП замедлил рост только в Италии

Рим, , 15:36 — REGNUM Из всех стран, входящих в «большую семерку», только в Италии ВВП во втором квартале рос медленнее, чем в первом, заявили в Организации по европейскому экономическому сотрудничеству, передает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 27 августа

Во втором квартале 2018 года рост ВВП Италии составил 0,2%, что ниже, чем в первом квартале, — тогда рост составлял 0,3%.

В США ВВП ускорил рост с 0,5 до 1%, в Японии с — 0,2 до 0,5%, в Германии с 0,4 до 0,5%, в Великобритании с 0,2 до 0,4%. Показатели Франции стабильны (+0,2%). Данных о состоянии ВВП Канады во втором квартале еще не поступало.

Использованная организацией формулировка, выделяющая Италию в негативном аспекте, привела к падению индексов на бирже в Милане, добавляет издание.