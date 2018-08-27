Понедельник, 27 Августа 2018 года
16:33:40 МСК

Из всех стран «большой семерки» ВВП замедлил рост только в Италии

Экономика

По итогам второго квартала ВВП вырос на 0,2%

Рим, 27 августа 2018, 15:36 — REGNUM  Из всех стран, входящих в «большую семерку», только в Италии ВВП во втором квартале рос медленнее, чем в первом, заявили в Организации по европейскому экономическому сотрудничеству, передает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 27 августа

Во втором квартале 2018 года рост ВВП Италии составил 0,2%, что ниже, чем в первом квартале, — тогда рост составлял 0,3%.

В США ВВП ускорил рост с 0,5 до 1%, в Японии с — 0,2 до 0,5%, в Германии с 0,4 до 0,5%, в Великобритании с 0,2 до 0,4%. Показатели Франции стабильны (+0,2%). Данных о состоянии ВВП Канады во втором квартале еще не поступало.

Использованная организацией формулировка, выделяющая Италию в негативном аспекте, привела к падению индексов на бирже в Милане, добавляет издание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить