Заявка Воронежской области на создание ОЭЗ принята в Минэкономразвития РФ

Воронеж, , 15:34 — REGNUM Заявка Воронежской области на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр» принята в министерстве экономического развития с минимальными формальными доработками. Об этом 27 августа со ссылкой на руководителя департамента экономического развития Воронежской области Анатолия Букреева сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

По его словам, проект заявки на создание ОЭЗ получил одобрение, правки в него вноситься больше не будут.

«Сегодня-завтра заявка будет на подписи у врио губернатора Александра Гусева и после этого Минэкономики начнет готовить постановление правительства о создании ОЭЗ», — сказал Букреев. Сроки подготовки заявки он оценил в полтора месяца. Таким образом, ОЭЗ в регионе может быть создана уже в середине осени текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа проект особой экономической зоны был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства, несмотря на то, что создание ОЭЗ на территории РФ на данный момент приостановлено, воронежский проект одобрил и поддержал. Первых резидентов в новой ОЭЗ ждут в 2019 году — в числе потенциальных называется, например, концерн «Созвездие». Воронежские власти рассчитывают на получение не менее 30 млрд рублей инвестиций и создание около трех тысяч новых рабочих мест.

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