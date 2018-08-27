Рубль адаптировался к негативному новостному фону

Москва, , 15:33 — REGNUM Сегодня, 27 августа, торги по рублю проходят с умеренным оптимизмом. Нет повода активно продавать национальную валюту, несмотря на фактическое введение санкций со стороны США. Можно сказать, что рынок адаптировался к этому новостному фону и в текущей девальвации с 8 августа на 6,4% уже учтено санкционное давление, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

На 28 августа, учитывая динамику первого торгового дня недели, стоит ждать, что оптимизм сохранится. Сильная нефть, слабость доллара США из-за неопределенности в жесткости монетарной политике Федрезерва в декабре, а также окончание августа как завершение сезона низкой деловой активности могут оказать неплохую поддержку рублю.

«Дополнительно нужно держать во внимании новостной фон со стороны Китая. Если отношения между Америкой и Китаем будут стремительно ухудшаться из-за ответных мер Поднебесной, то можем ждать всплеск покупательской активности по доллару США как инвестиционному активу номер один в мире уже с 28 августа. С технической позиции стоит учитывать поддержку 66,70 по USDRUB и 77,43 для EURRUB. Пробой вниз этих уровней может стать поводом сильных покупок по рублю», — считает эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»