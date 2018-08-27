Уровень безработицы на севере Италии вчетверо ниже, чем на юге

Рим, , 15:26 — REGNUM Уровень безработицы в северных регионах Италии в несколько раз ниже, чем в южных, сообщает в понедельник, 27 августа, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской статистики за 2017 год.

Так, в Тренто уровень безработицы — 5,70%, в Венето (Венеция) — 6,30%, в Ломбардии (Милан) — 6,40%, в то время как в Калабрии — 21,60%, на Сицилии — 21,50%, в Кампанье — 20,90%.

Северные провинции Италии столь же благополучны, как Германия, южные — столь же неблагополучны, как Испания, отмечают обозреватели издания.

Выше, чем в Италии, уровень безработицы только в некоторых провинциях Испании (в Эстремадуре — 26,30%), а также Греции (до 29,10%).

В среднем в Европе уровень безработицы составляет 7,6%, в Италии он в полтора раза выше — 11,2%.

Традиционно непростая ситуация сложилась и в сфере молодежной занятости. В возрастной категории 15−24 число граждан, не работающих и не учащихся, в ряде южных регионов Италии (Кампанья, Пулья, Калабрия, Сицилия) превышает 50%.

Сопоставимая ситуация в ряде испанских и греческих регионов, а также в одном регионе Бельгии (Айно).