«Выиграют все» – экономист о внедрении в РФ системы кредитного рейтинга

Москва, , 15:35 — REGNUM Внедрение в России так называемого кредитного рейтинга будет выгодно как заёмщикам, так и банкам, уверен экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость о запланированных нововведениях в российском законодательстве.

«Аналогичная мера давно существует в Китае и зарекомендовала себя достаточно хорошо, — сказал Хестанов. — Поэтому существует большая вероятность, что и у нас будет работать вполне нормально. Большинство людей просто не заметят введения этой нормы. Заметят банковские специалисты, у которых заметно упростится работа, и добросовестные заёмщики, скорее всего, будут платить по кредиту меньше. Вот главные итоги введения такого рейтинга. Эта мера позволит банку чётче понимать, насколько надёжен заёмщик. А чем выше надёжность и чем меньше процент невозврата кредитов, тем, как правило, ниже ставка. Поэтому в итоге от этого выиграют все».

Напомним, что, по мнению директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессора МГУ Александра Бузгалина, внедрение в РФ системы кредитного рейтинга ударит главным образом по бедной части населения, представителям которой станет труднее получать кредиты, и они будут вынуждены брать их под дикие проценты.

«Иначе с ними никто не будет иметь дело, — сказал Бузгалин. — Что касается наиболее богатой части населения, то их кредитные истории банкам и так известны».

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