Из-за деления на макрорегионы Сибирь может стать сырьевым придатком

Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло не согласен с предложением Минэкономики создать на территории России 14 макрорегионов. Как пишет «Коммерсантъ», Меняйло направил свои предложения по корректировке проекта стратегии вице-премьеру Виталию Мутко. Как считает полпред, в случае формирования в Сибирском федеральном округе сразу трёх макрорегионов «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности».

Он предлагает создать единый сибирский макрорегион, который объединит 12 субъектов РФ, и дополнить предлагаемую стратегию механизмами сокращения усиливающейся дифференциации социально-экономического развития регионов.

По данным Сергея Меняйло, в 1998 году ВРП Сибирского федерального округа в расчёте на душу населения было меньше среднероссийского на 4,9%, в 2016 году — уже на 22%. При этом доходы населения Сибири почти на четверть ниже, чем у среднестатистического жителя страны, а траты на оплату ЖКУ и продукты, напротив, выше.

Тем временем, отмечает Меняйло, в проекте «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций, а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток». Он считает правильным поднять в стратегии вопрос о «рациональном территориальном использовании ренты» — в Москве и Санкт-Петербурге, по мнению сибирского полпреда, происходит сверхконцентрация капитала «в ущерб провозглашаемой политике равномерного развития регионов».

Письмо Сергея Меняйло уже перенаправлено в Минэкономики, вопрос — на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России разработало проект, который назван «Стратегия пространственного развития». В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов России: кроме двух существующих макрорегионов (Дальневосточного и Северокавказского) должны появиться Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Байкальский и Енисейский. Каждый макрорегион будет включать как минимум один крупный центр экономического роста — всего на территории страны таких центров будет порядка 35−40. По мнению авторов проекта, к 2035 году они обеспечат до 65% экономического роста РФ.

Документ может быть внесён на рассмотрение правительства уже в сентябре 2018 года.

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