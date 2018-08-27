На Ямале прокуратура добилась выплаты 16 млн рублей долга перед рабочими

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 15:17 — REGNUM Благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками одного из предприятий в городе Лабытнанги на Ямале была погашена задолженность по заработной плате в размере более 16 млн рублей, сообщается 27 августа на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что в июле этого года 123 работникам ООО «Стройгазпроект» не была выплачена заработная плата. В результате директору предприятия было внесено представление, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела.

«В настоящее время, благодаря принятию мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед трудовым коллективом предприятия погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, общая задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 августа составила 3 млрд 388,9 млн рублей, увеличившись за июль на 586,3 млн рублей или на 20,9%.

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