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На Ямале прокуратура добилась выплаты 16 млн рублей долга перед рабочими

Экономика

В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 27 августа 2018, 15:17 — REGNUM  Благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками одного из предприятий в городе Лабытнанги на Ямале была погашена задолженность по заработной плате в размере более 16 млн рублей, сообщается 27 августа на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что в июле этого года 123 работникам ООО «Стройгазпроект» не была выплачена заработная плата. В результате директору предприятия было внесено представление, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела.

«В настоящее время, благодаря принятию мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед трудовым коллективом предприятия погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, общая задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 августа составила 3 млрд 388,9 млн рублей, увеличившись за июль на 586,3 млн рублей или на 20,9%.

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