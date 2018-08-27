«До 63-65 лет гражданам позволит работать сдвиг биологического возраста»

Улан-Удэ, , 15:13 — REGNUM Отношение к пенсионной реформе положительное, это целесообразное предложение властей, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1−2 вида» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) Надежда Норбоева.

Одной из основных причин для проведения реформы и повышения пенсионного возраста, в частности, является демографическая яма, возникшая сегодня из-за существенного спада рождаемости в 90-х годах XX века. В связи с этим на сегодняшний день трудоспобного населения гораздо меньше, чем нужно, чтобы обеспечивать пенсионеров.

«Повышение возраста женщинам на восемь лет и мужчинам на пять лет — это правильно и нормально. Биологический возраста отодвинулся, сегодня это уже не те бабушки и дедушки, которые были 30−50 лет назад. Поэтому возраст выхода на пенсию, предлагаемый правительством, 63 и 65 лет — это нормально. Трудоспобные граждане могут спокойно работать до этого возраста», — высказала свое мнение Норбоева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»