«Дробление на 14 макрорегионов усилит эффект от национальных программ»

Москва, , 14:53 — REGNUM До формирования проекта Стратегии пространственного развития в России выделись преимущественно два крупных макрорегиона — Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть). Но, учитывая, что внутри в этих регионах имеется сильные региональные различия, экономическое дробление на условный «запад» и условный «восток» было малоэффективно. Детализация и дробление этих крупных территориальных единиц способно усилить внимание органов госуправления к проблемам отдельных макрорегионов, обеспечивая тем самым повышение эффективности управленческих функций и поиск ресурсов для развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры ГМУ РЭУ им Г.В. Плеханова Максим Соколов.

«Практическая реализация разделения регионов содержится в основных принципах межрегионального дробления: территориальная общность субъектов; потенциал межрегионального взаимодействия и кооперации в рамках специализации субъектов РФ; наличие в составе макрорегионов центров экономического роста; наличие или возможность создания объектов инфраструктуры; наличие или возможность создания объектов отраслей социальной сферы федерального значения. Дробление по таким принципам способно усилить эффект от региональных национальных программ, например, таких как «Опорный университет», предполагающий создание в регионе научного и образовательного центра. Кроме того, региональное дробление позволит в перспективе создавать адресные программы для каждого конкретного региона», — пояснил эксперт.

Конечно, по его мнению, ключевой вопрос реформы заключается в ресурсном обеспечении формирования и управления макрорегионом. Какой объем ресурсов потребуется для методологической проработки вопроса разработки стратегий и территориальных программ социально-экономического развития макрорегионов? Не будут ли данные документы представлять собой «сумму» разрабатываемых в субъектах РФ стратегий социально-экономического развития и схем территориального планирования?

Еще одним актуальным вопросом остается процесс организации управления макрорегионом: это будет некий мегапроект, реализуемый согласно развиваемым в системе госуправления проектным принципам, либо же некая надстройка к уже существующим документам социально-экономического развития субъектов РФ, или же что-то иное.

«В текущем виде риски предполагаемого проекта заключаются в том, что представители органов власти в рамках реализации предлагаемой Стратегии могут столкнуться с системными проблемами целеполагания, в виде несоответствия интегральных и дифференциальных целей, просчетов в сопоставлении цели с издержками для ее достижения, рассогласованием промежуточных целей с конечной. Утверждение проекта стратегии должно произойти только после того, как будут проработаны эти вопросы и будут приняты во внимание административные риски. Успех реформы будет зависеть от того, насколько будет сильна сама роль регионов в обсуждении нового экономического территориального деления», — высказал свое мнение Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ разработан проект, названный «Стратегия пространственного развития». Согласно проекту на территории России могут появиться 14 макрорегионов. Документ будет внесен на рассмотрение правительства России уже в сентябре 2018 года.

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