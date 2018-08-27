«Введение кредитного рейтинга в РФ ударит по бедным слоям населения»

Москва, , 14:56 — REGNUM Ситуацию с введением в России кредитного рейтинга следует рассматривать в контексте низкого уровня доходов населения, уверен директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он 27 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в российское законодательство будут внесены соответствующие поправки.

«В настоящее время граждане России очень сильно закредитованы, причём ситуацию надо рассматривать в контексте их низкого уровня доходов, — сказал Бузгалин. — Рейтинг ударит главным образом по бедной части населения, представителям которой станет труднее получать кредиты, и они будут вынуждены брать их под дикие проценты. Иначе с ними никто не будет иметь дело. Что касается наиболее богатой части населения, то их кредитные истории банкам и так известны».

Напомним, что в интервью «Российской газете» исполняющий обязанности генерального директора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников заявил, что гражданам РФ будут присваивать персональный кредитный рейтинг. По его словам, соответствующие поправки в законодательство вступят в силу в 2019 году.

Соответствующие баллы будут рассчитываться с учётом таких моментов кредитной истории человека, как наличие просрочек, количество запросов на проверку кредитной истории, уровень долговой нагрузки и так далее.

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