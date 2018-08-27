Калужская область за I полугодие 2018 года заработала более 29 млрд рублей

Калуга, , 14:39 — REGNUM Доходы бюджета Калужской области за шесть месяцев 2018 года составили 29 млн 214 млн рублей, что на 4 млрд 623 млн рублей больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Темп роста составил 119%, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Судя по докладу министра финансов области Валентины Авдеевой, которая представила отчёт об исполнении регионального бюджета за первое полугодие, налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 21 млрд 992 млн рублей. По сравнению с 2017 годом доходы этой категории бюджета выросли на 1 млн 892 рубля. Темп роста составил 109%. На 405 млн рублей или 22% выросли доходы областной казны от налога на имущество организаций. Такой рост частично обусловлен тем, что у ряда компаний-инвесторов закончились налоговые льготы, ранее «подаренные» областным кабинетом министров крупнейшим инвесторам зашедшим в регион.

Кроме того, на 269 млн рублей выросли доходы от акцизов. Доходность данной статьи областного бюджета в основном увеличили акцизы на пиво и крепкий алкоголь после изменения федерального законодательства, регулирующего оборот алкогольных напитков.

Расходы бюджета исполнены в сумме 27 млрд 807 млн рублей. Темп роста составил 108%. На финансирование расходов социального характера направлено 18 млрд 47 млн рублей или 65% от общего объема расходов. Более 98% расходов — программные. На средства регионального бюджета осуществлялось финансирование 26 государственных областных, восьми ведомственных целевых и одной территориальной программ. Например, 346 млн рублей было израсходовано на оказание мер социальной поддержки калужанам с детьми. Эти меры получили порядка 40 тыс. жителей Калужской области. На развитие регионального здравоохранение было направлено 2 млрд 446 млн рублей, 34% этой суммы пошло на лекарственное обеспечение. Порядка 7 млрд 250 млн рублей было направлено на развитие образования.

В целом профицит областного бюджета сложился в объеме 1 млрд 408 млн рублей. Консолидированный бюджет области по доходам исполнен в сумме 35 млрд 744 млн рублей, что на 5 млрд 359 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Темп роста составил 118%.

«В целом консолидированный бюджет Калужской области за первое полугодие 2018 года исполнен профицитом в сумме 5 млрд 165 млн рублей», — почеркнула министр финансов региона Валентина Авдеева.

Напомним, за 2017 год консолидированный бюджет Калужской области получил 69 млрд рублей доходов. Этот показатель почти на 8 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Темп роста составил 113%. Также на 18% вырос уровень налоговых и неналоговых доходов региона, он составил 42 млрд рублей.