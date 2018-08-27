Костромская область — стала лидером по управлению лесом

Кострома, , 14:35 — REGNUM Костромская область второй год подряд занимает первое место в рейтинге эффективности управления лесами РФ, сообщает пресс-служба губернатора области. Новый рейтинг подготовлен Федеральным агентством лесного хозяйства России по итогам 2017 года.

Основными критериями оценки эффективности лесоуправления являются:

своевременность и качество лесовосстановления;

качество подготовки к лесопожарному сезону и проведение соответствующих профилактических работ;

эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса;

оценка исполнения полномочий в соблюдении финансовой дисциплины и эффективность расходования средств.

В пресс-службе отмечают, что в лесах Костромской области действуют 5 пожарно-химических станций лесопожарной службы, установлено 18 видеокамер, ведется авиационное наблюдение за пожарной опасностью и мониторинг со спутников. В текущем году было обнаружено и оперативно ликвидировано 11 возгораний в лесах. На площади более 3 600 гектаров проведены лесовосстановительные работы. В питомниках выращивается более 5 миллионов саженцев деревьев лесных пород.

Справка ИА REGNUM. Лесопромышленный комплекс в Костромской области играет одну из важнейших ролей. Удельный вес экспортируемой продукции комплекса составляет более 60%. В частности, из области экспортируется 95% фанеры, 73% древесностружечных плит и 17% пиломатериалов. Крупнейшими лесозаготовительными предприятиями в Костромской области являются ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 лесопользователи Костромской области заплатили в областной и федеральный бюджет 372 миллиона рублей. Местные власти отмечали, что собранные средства превысили запланированный объем на 25%.