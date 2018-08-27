Украина не согласилась с решением ВТО по спору с Россией о вагонах

Киев, , 14:29 — REGNUM Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией о железнодорожных вагонах. Об этом сообщает пресс-служба ВТО.

Читайте также: Сегодня ВТО обнародует информацию о проигрыше Украины в споре с Россией

США приняли сторону России в споре с Украиной в ВТО

«27 августа Украина подала апелляцию на решение панели арбитров ВТО по делу «Россия — меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей», инициированному Украиной», — уточнили в организации.

В организации напомнили, что доклад был обнародован 30 июля 2018 года.

Ранее по теме: Победа в споре между Украиной и РФ по вагонам осталась за Москвой

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, который длился почти три года. Напомним, первый подобный иск во Всемирную торговую организацию против Российской Федерации Украина подала в октябре 2015 года. Запрет на использование на территории РФ железнодорожных вагонов украинской государственной компании «Укррефтранс» акционерная компания с государственным участием «Российские железные дороги» (РЖД) ввела с 30 октября 2015 года. Такое решение стало зеркальным ответом на действия украинской стороны, по решению которой с конца сентября 2015 года «Укрзализныця» перестала принимать к перевозке грузы в вагонах, принадлежащих российской «Первой грузовой компании» (ПГК) и её украинским дочерним структурам.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый иск Украины к РФ подан в арбитраж ВТО