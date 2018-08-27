Кредитный рейтинг — не новость: банки как собирали информацию, так и будут

Москва, , 14:15 — REGNUM Гражданину России с введением кредитного рейтинга будет проще определить, выдадут ли ему займ или ему в нем будет отказано, считает юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев.

Ранее и. о. главы Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете» заявил о внесении поправок в закон «О кредитных историях», согласно которым появятся индивидуальные кредитные рейтинги. Фактически, пояснил Мясников, это тот же метод «скоринга», что и сейчас используется банками при принятии решения о выдаче заемщику кредита.

Рейтинг будет определяться на основе многих параметров — например, отсутствием или наличием просрочек по ранее выданным кредитам, уровне долговой нагрузки, количеству запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории и так далее.

«На сегодняшний день назвать это нарушением прав граждан нельзя — как собирали статистические данные о кредитных взаимоотношениях, так и дальше будут собирать, но теперь обрабатывать и давать «оценку положению дел» в виде балла.

Давать ли в долг или отказать — это право банка, что является свободой договорных отношений. Даст ли эта инициатива пользу? Возможно, поскольку банкам станет намного проще принять решение, с кем заключить договорные отношения, поскольку единственным критерием «оценки должника» станет его рейтинг.

Гражданину с введением кредитного рейтинга будет проще определить, выдадут ли ему займ или ему в нем будет отказано. Сегодня банки и кредитные организации редко комментируют причины, по которым принимается решение не давать заёмщику в долг — критериев отказа очень много.

При введении баллов выглядеть это будет так: у вас всего 34 балла, а мы заключаем договор только с гражданами, чей рейтинг превышает 40 баллов. Гражданину не нужно будет подавать заявление и ждать, как сейчас, «одобрят или нет», будет так: пришел — спросил — решил».

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