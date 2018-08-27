Деление на макрорегионы позволит развивать несколько центров в регионах

Москва, , 14:05 — REGNUM Рассмотрение территорий по макрорегионам, формирование стратегии развития по макрорегионам с учетом общей стратегии развития Российской Федерации — это наиболее эффективный путь развития, считает член правления Союза архитекторов России, вице-президент Союза Московских архитекторов и член совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе Архитекторов России Илья Заливухин.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики доработало проект «Стратегии пространственного развития», целью которой является «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов. Предполагается обозначить 35−40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России и утвердить состав 14 макрорегионов России, которые будут отражать сложившиеся социально-экономических связи.

Когда есть стратегические документы различных уровней планирования, то есть Россия, затем макрорегионы, а дальше уже идут из этого выводы, касающиеся существующих субъектов федерации, чтобы было более сбалансированное развитие именно отдельных городов.

Решения могут и должны приниматься именно на таком уровне. Что касается проблемы моногородов и миграции населения к местам работы, то такая проблема есть сейчас, потому что нет единой стратегии развития территорий.

Поэтому отдельные города и страдают. На самом деле, единая стратегия развития макрорегионов предусматривает как раз не усиление центра, а усиление отдельных городов в данном регионе. Без стратегии как раз усиливаются центральные города.

То есть, люди, не имея работы, стекаются в центр региона бессистемно. А стратегия как раз предполагает закрепление отдельных элементов системы — и она поможет развить несколько центров, а не один.

В отсутствии стратегии все стекается в один центр, а при наличии стратегии можно перераспределить ресурсы. Например, из Москвы по другим городам Центрального федерального округа. Можно будет деньги вкладывать в несколько центров параллельно, что обеспечит полицентричное развитие регионов.

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