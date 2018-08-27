Дочка «Газпрома» запустила вторую очередь завода Бадра в Ираке

Москва, , 14:00 — REGNUM На месторождении Бадра, находящемся на востоке Ирака, запущена вторая линия установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть Бадра».

Следует отметить, что первая очередь газового завода полного цикла была введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. Тогда торжественная церемония запуска прошла в присутствии главы Минэнерго РФ Александра Новака, министра нефти Ирака Джаббара аль-Луаиби и главы правления «Газпром нефти» Александра Дюкова. Общая мощность установки по переработке газа составляет 1,6 млрд куб. метров в год. Мощность второй линии — 800 млн куб. метров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, первую нефть на месторождении Бадра в Ираке российская «Газпром нефть» получила еще в конце декабря 2013 года. Тогда были завершены испытания скважины БД 4. Полученный суточный дебит составил 7 тыс. баррелей нефти в режиме фонтанирования.

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