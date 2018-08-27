Глава Челябинска не видит проблем из-за ареста счетов «Южуралмоста»

Челябинск, , 13:53 — REGNUM Мэр Челябинска Евгений Тефтелев не видит проблем в связи с арестом счетов компании «Южуралмост», которая выполняет основную часть всех дорожных работ на территории города. Об этом он заявил 27 августа журналистам.

Счета компании арестовал Тверской суд Москвы. Поводом для этого послужил запрос по одному из учредителей. Впрочем, по некоторым данным, этот гражданин уже не имеет к компании никакого отношения.

Ранее в Челябинске опасались, что из-за ареста счетов работа компании, в том числе по ремонту дорог, может быть парализована. Тем не менее пока городские чиновники не заявляют о возникающих в связи с этим каких-либо проблемах.