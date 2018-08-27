Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Предложение правительство РФ о проведении пенсионной реформы в стране не из-за того, чтобы просто пенсионный возраст повысился, а потому что сложилась безвыходная ситуация, которую нужно решать, чтобы позже не было плохо всем, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «ООО ЖАССО ТУР» (Республика Бурятия) Светлана Цыбикдоржиева.

Если, по словам властей, другого выхода нет, денег нет, то нужно предпринимать шаги по повышению пенсионного возраста, чтобы ситуация улучшилась. При этом параллельно нужно провести ряд очень важных мер. В частности, те граждане, которым продлят возраст, должны быть обеспечены работой. Сейчас людей при достижении пенсионного возраста увольняют, а у них есть богатейший опыт, они ещё могут принести неоценимую пользу обществу.

«Пенсионеры — самые работающие люди. Они хотят работать и ответственно относятся к работе. Поэтому правительство РФ правильно делает, что повышает пенсионный возраст. Другое дело, как это сделать безболезненно для людей, это нужно обсуждать и принимать совместные обоюдные решения», — высказала свое мнение Цыбикдоржиева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»