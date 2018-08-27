Нефтегазовые компании Узбекистана избавятся от непрофильных активов

Ташкент, , 13:51 — REGNUM Предприятия нефтегазовой отрасли Узбекистана избавятся от непрофильных активов, сообщает 27 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на постановление правительства «О мерах по дальнейшему эффективному использованию активов организаций нефтегазовой отрасли».

Согласно документу, в отрасли насчитывается 139 непрофильных объектов, в том числе скотоводческие комплексы, швейные цеха, зоны отдыха, санатории и другие активы. Все объекты будут проданы по рыночной цене с возможностью рассрочки на 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе правительство Узбекистана выпустило постановление о продаже государственной доли в четырехзвездочной гостинице «Узбекистан».

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