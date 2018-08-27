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Министр экономики Италии предложит Китаю итальянские ценные бумаги

Экономика

Эксперты не уверены, что сейчас лучший момент для поиска инвесторов

Рим, 27 августа 2018, 13:08 — REGNUM  Одной из основных целей поездки министра экономики Италии Джованни Триа в Китай будет поиск покупателей итальянских ценных бумаг, сообщает Agenzia Italia в понедельник, 27 августа.

В 2019 году Италия планирует разместить облигации на 400 млрд евро. Ранее правительство работало с программой выкупа активов Европейского центробанка, но программа будет завершена в декабре 2018 года.

Новые инвесторы должны будут «заменить» Европейский центробанк, отмечает издание.

Ранее эксперты рейтингового агентства Moody’s снизили прогнозы роста ВВП Италии с 1,5 до 1,2%. По оценке Европейского центробанка, отток капитала из Италии за 2 месяца составил 70 млрд евро. Эксперты предполагают, что все это создает не лучший фон для размещения облигаций и поиска инвестиций.

В итальянском правительстве в свою очередь полагают, что экономические проблемы отчасти вызваны совместной атакой со стороны крупного бизнеса и итальянской оппозиции, которые недовольны рядом экономических и политических решений правительства и намерены с помощью искусственного снижения рейтингов заставить правительство отказаться от своих решений.

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Экономика Италии
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