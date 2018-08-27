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Электронная медицина и образование подорожали в Татарии на 19,7 млн рублей

Экономика

Заключены два контракта с единственными поставщиками на модернизацию информационных систем

Электронная медицина и образование подорожали в Татарии на 19,7 млн рублей
Иллюстрация: Prgma.ru
Медицина

Казань, 27 августа 2018, 13:00 — REGNUM  В Татарии за счёт республиканского бюджета будет модернизирована государственная информационная система «Электронное образование РТ» и доработана единая государственная информационная система «Электронное здравоохранение РТ». Контракты заключены с единственным поставщиком, данные которого не сообщаются. В целом работы обойдутся бюджету более 19,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком в обоих случаях выступает министерство информатизации и связи РТ, а источником финансирования работ бюджет региона. На медицинскую систему планируется потратить 7 512 451 рубль и работы должны завершить до 1 ноября 2018 года, а на образование — 12 203 893 рубля. Работы по второй системы должны завершить до 31 декабря 2018 года.

Напомним, это же ведомство 27 августа 2018 года объявило аукцион на доработку информационной системы бюджетного учета и отчетности для учреждений республики. Он пройдёт 10 сентября 2018 года. Начальная цена лота — 2 384 800 рублей, а работы должны завершить до 15 ноября 2018 года. Система используется должностными лицами министерства финансов РТ, департамента казначейства минфина РТ и другими органами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете Татарии на 2018 год по строке «образование» изначально было запланировано 56,098 млрд рублей, но, по данным правительства РТ, озвученным на большом педсовете в августе 2018 года, сумма составит около 90 млрд рублей. На здравоохранение планировалось потратить за год около 21,566 млрд рублей.

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Информатизация медицинских учреждений
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