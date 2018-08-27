Кризис невозврата угрожает России – прогнозы риелторов

Москва, , 12:46 — REGNUM В России может наступить кризис невозврата подобный тому, который настиг США в 2008 году. Такие прогнозы сделали аналитики Российской гильдии риэлторов на основе анализа макроэкономических показателей по итогам первой половины 2018 года.

Читайте также: Граждане России в 2018 году могут взять ипотеку на 3 трлн рублей

Граждане РФ в среднем берут «на ипотеку» более 2 млн рублей — НБКИ

Отмечается, что реальные располагаемые доходы граждан РФ в июне 2018 года выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 0,2%. Это меньше чем месяцем ранее (0,3%). А по сравнению с апрелем рост доходов россиян уменьшился в 28 раз — 0,2% против 5,7% в апреле. При этом на фоне уменьшения роста доходов количество взятых ипотечных кредитов растёт рекордными темпами. По состоянию на начало июля 2018 года банки выдали заёмщикам 663,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 1,3 трлн рублей. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также в сюжете: Росреестр отметил значительный рост числа ипотечных сделок в Москве

Растут и цены на недвижимость. В частности квадратные метры в новостройках подорожали в среднем на 2−4%. Всё это делает недоступной покупку жилой недвижимости делается не только для рабочих и служащих, но и оказывается не по карману менеджерам среднего звена, которые всегда были основными потребители массовой жилищной застройки.

«Дальнейшее снижение процентной ипотечной ставки в существующих условиях может обернуться финансовым кризисом, по масштабам сходным с американским кризисом 2008 года», — приводит РБК выводы аналитиков.

Как сообщало ИА REGNUM, только за семь месяцев 2018 года в РФ было выдано порядка 785 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму более 1,55 трлн рублей. Данный показатель превышает на 68% показатель за аналогичный период 2017 года. Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, за 2018 год в России может быть выдана ипотека примерно на 2,95 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ стали брать ипотечные кредиты от отчаяния – Михаил Делягин