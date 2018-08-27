Повышение акцизов: власть выбрала механизм, время покажет его эффективность

Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Правительство определилось с методом борьбы против роста розничных цен на бензин, в январе 2019 года он начнет использоваться, но только время покажет, окажется ли метод эффективным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 августа, глава петербургского Нефтяного клуба Олег Ашихмин, комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Козака о предстоящем повышении акцизов.

Ранее Козак в интервью РБК заявил, что правительство повышает с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Таким образом величина акцизов вернется к тому уровню, на котором они должны были быть летом 2018 года, когда правительство снизило их из-за роста розничных цен на бензин.

Вице-премьер уверен, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо, потому что правительство «будет применять весь набор инструментов». По словам Козака, резкий рост биржевых цен на бензин в середине августа 2018 года был вызван ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах в Сибири и на Дальнем Востоке.

Основный предложенный правительством механизм сдерживания розничных цен — обязательное направление части добытой нефти на переработку на российские НПЗ.

Радует в этой истории одно: в правительстве понимают, что есть проблема. Они определились с тем, как они собираются эту проблему решать. Насколько эффективен предложенный ими механизм, мы узнаем в январе.

Ключевой вопрос — будет ли на внутреннем рынке достаточно сырья. Если да, то роста цен действительно не будет. Все зависит от того, действительно ли предложенные меры приведут к отсутствию дефицита на внутреннем рынке.