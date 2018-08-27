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Повышение акцизов: власть выбрала механизм, время покажет его эффективность

Экономика

Глава петербургского Нефтяного клуба Олег Ашихмин отмечает, что только время покажет, окажется ли эффективным разработанный правительством механизм сдерживания розничных цен на бензин

Повышение акцизов: власть выбрала механизм, время покажет его эффективность
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Санкт-Петербург, 27 августа 2018, 12:33 — REGNUM  Правительство определилось с методом борьбы против роста розничных цен на бензин, в январе 2019 года он начнет использоваться, но только время покажет, окажется ли метод эффективным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 августа, глава петербургского Нефтяного клуба Олег Ашихмин, комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Козака о предстоящем повышении акцизов.

Ранее Козак в интервью РБК заявил, что правительство повышает с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Таким образом величина акцизов вернется к тому уровню, на котором они должны были быть летом 2018 года, когда правительство снизило их из-за роста розничных цен на бензин.

Вице-премьер уверен, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо, потому что правительство «будет применять весь набор инструментов». По словам Козака, резкий рост биржевых цен на бензин в середине августа 2018 года был вызван ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах в Сибири и на Дальнем Востоке.

Основный предложенный правительством механизм сдерживания розничных цен — обязательное направление части добытой нефти на переработку на российские НПЗ.

Радует в этой истории одно: в правительстве понимают, что есть проблема. Они определились с тем, как они собираются эту проблему решать. Насколько эффективен предложенный ими механизм, мы узнаем в январе.

Ключевой вопрос — будет ли на внутреннем рынке достаточно сырья. Если да, то роста цен действительно не будет. Все зависит от того, действительно ли предложенные меры приведут к отсутствию дефицита на внутреннем рынке.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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