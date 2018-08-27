Козак: утилизационный сбор на велосипеды — «мертвая идея»

Москва, , 12:31 — REGNUM Инициатива о введении в России утилизационного сбора на импортные велосипеды для стимулирования производства в России выглядит «скорее мертвой, чем живой», заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, такое предложение могло бы быть проведено в жизнь в том случае, если в России «высококачественные, удовлетворяющие самым высоким запросам российских потребителей, отечественные велосипеды» были бы в достаточном количестве, а поскольку «скорее всего это не так, то эта идея скорее мертва, чем жива».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Козак заявил, что российская компания «Силовые машины» за предстоящие несколько лет должна разработать отечественную турбину для электростанций. По словам вице-премьера, в ближайшие годы российская промышленность должна создать турбину, по качеству не уступающую оборудованию концерна Siemens.

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