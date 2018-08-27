На Ямале начинается полевой этап реализации проекта «Северный широтный ход»

Салехард, , 12:20 — REGNUM Северный широтный ход — важнейшая стратегическая железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) протяженностью 707 км. Дорога должна соединить станцию «Обская» Северной железной дороги со станцией «Коротчаево» Свердловской железной дороги. Северный широтный ход не просто соединит западную и восточную части округа, но и предоставит промышленным регионам Урала, Северо-Запада и центра страны выход через Ямал к Северному морскому пути. Это позволит разгрузить Транссибирскую магистраль, а также поставит Северный морской путь в один ряд с такими крупными транспортными артериями как Суэцкий канал. При этом, отмечают специалисты, транзит грузов северным маршрутом оказывается короче, дешевле и значительно безопаснее перевозок в южных морях и через Персидский залив.

Реализация важнейшего для страны проекта находится под постоянным контролем со стороны руководства страны. Несколько дней назад временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов уже докладывал о ходе проекта президенту РФ Владимиру Путину, который пристально следит за развитием и поддерживает Северный широтный ход с момента появления проекта в том виде, котором он существует сейчас.

Напомним, создать проект по увеличению транспортного потенциала Ямала было решено в 2003 году в связи с ростом экономического и стратегического значения региона. Прежде всего потребность в нем возникла у крупных газодобывающих компаний региона — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Новатэка». Но железнодорожный путь на Ямале нужен не только сырьевикам, но и остальным промышленникам страны.

«Северный широтный ход сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути», — отметил Владимир Путин.

Реализация проекта за счет регионального бюджета ЯНАО была начата еще в 2011 году. Но окончательный переход от планирования к реализации крупнейшего федерального проекта состоялся неделю назад, когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о концессионном соглашении на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская — Салехард — Надым» — одном из участков Северного широтного хода.

Благодаря этому решению, по словам Дмитрия Артюхова, уже в ближайшее время будет начато строительство совмещенного — железнодорожного и автомобильного моста — через Обь. Также в рамках концессии планируется провести реконструкцию железнодорожной линии Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги, включая реконструкцию станции «Обская» и железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево, и ввод этих объектов в эксплуатацию. Протяженность маршрута должна составить около 350 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются в 230 млрд рублей. Основными участниками концессионного соглашения выступят РЖД, «Газпром», «Новатэк».

В перспективе же, подчеркивает глава ЯНАО, приоритетная цель проекта — привести железную дорогу в порт «Сабетта», который стал главным центром развития Северного морского пути. Выход сюда железнодорожной ветки соединит Европейскую часть России и Северный морской путь и увеличит грузовую базу порта еще на 25 млн тонн.

В целом, «если говорить про развитие северного полигона, который идет вплоть до Балтики, там идёт ещё дополнительно полторы тысячи километров, которые также подлежат усилению. Это очень масштабный проект», — отметил Дмитрий Артюхов.

По мнению экспертов, во время запуска проекта Северного широтного хода Артюхов смог продемонстрировать свои силы как лоббист интересов территории. Только за последние два месяца в рамках подготовки концессионного соглашения по объектам и инфраструктуре ветки «Обская — Салехард — Надым» он успел встретиться и прийти к общему пониманию ситуации с главами «Газпрома», «Новатэка» и РЖД. В итоге то, что месяц назад обсуждалось лишь в кулуарах встречи врио губернатора Ямала с Дмитрием Медведевым, через пару недель после нее превратилось в распоряжение правительства.

Масштабные проекты, имеющие федеральное и международное значение, уже традиционно обеспечивают ЯНАО уверенный рост доходов. С приходом на место врио губернатора Дмитрий Артюхов смог запустить стройки, которые имеют колоссальное значение для экономики всей России. Как отметил, в частности, Дмитрий Кобылкин, экс-губернатор округа, а теперь министр природных ресурсов и экологии РФ, «проект Северного широтного хода — это на 90% заслуга Артюхова и его команды. Конечно, я как ледокол шел, общаясь с федеральными министрами… Именно он помог начать этот проект».

Строительство порта «Сабетта», досрочное открытие второй производственной очереди завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», открытие экспорта СПГ в страны Америки и Юго-Восточной Азии — эти и многие другие проекты обеспечили Ямалу только в первом полугодии этого года рост промышленных показателей на 12% и, соответственно, социальную стабильность в регионе. В то же время успешность региона и прибыльность местных начинаний, имеющая отдачу и на федеральном уровне, позволила руководству округа заручиться поддержкой и в концессионных проектах, требующих поддержки федерального правительства, отмечают эксперты. Таким образом, заключают специалисты, Артюхов буквально за два месяца продемонстрировал прорыв в региональной политике страны, показав, что хоть регионы-доноры редко получают помощь из федерального бюджета, но стратегические для страны инициативы «богатых» регионов Москва готова поддержать и федеральными ресурсами.