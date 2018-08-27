«1000 дней Украину грабят европейцы»: эксперты о газовом «юбилее» в Киеве

Киев, , 12:15 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать очередной «юбилей» — Киев уже тысячу дней не закупает напрямую российский газ.

Напомним, 23 августа «Нафтогаз» сообщил, что Украина не закупала газ напрямую у России в течение 1000 дней.

«1000 дней назад, 25 ноября 2015 года, в Украину зашли последние кубометры газа, закупленные нами у Газпрома. После этого конкурировать с западными поставщиками «Газпром» не смог (или не захотел)», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что транзит в Европу через Украину не уменьшился, что последние зимы украинцы спокойно пережили, не закупая газ напрямую у российской компании. Также в НАК добавили, что максимальная проблема, которую «Газпром» смог создать для Украины — это 48 напряженных часов в самые сильные морозы (имеется ввиду кризис 1−2 марта этого года, когда Украина проводила акцию «Прикрути» для экономии газа).

Экономист Андрей Блинов отмечает, что согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна купить у РФ до 5 млрд кубометров газа в течение 2018-го.

«Кто знает, эта норма действующая или на пересмотр в арбитраж отправлено всё? 1−3 марта была акция «прикрути», поскольку НАК хотел купить газ у России, а она не продала. А газ из России вы покупаете. Не у «Газпрома», а у других компаний, но он российского происхождения», — комментирует позицию «Нафтогаза» эксперт.

Глава организации Жилищный союз Украины, общественный деятель Александр Скубченко также подчеркивает, что Киев покупает российский газ, при этом переплачивая европейским спекулянтам.

«За 1000 дней Россия не потеряла в объёмах поставок газа ничего, а, наоборот, била новые рекорды поставок газа в Европу. 1000 дней Россия продаёт Украине газ, не испытывая проблем с его оплатой от Украины. 1000 дней Украину грабят европейцы «импортным паритетом» в цене на газ», — отмечает Скубченко.

ИА REGNUM напоминает, что 26 августа президент Петр Порошенко на церемонии торжественного пуска газа на газопроводе высокого давления в Авдеевке (украинская часть бывшей Донецкой области) заявил, что «россияне больше не загонят и не поставят на колени Украину своей газовой петлей и газовым шантажом». Порошенко также напомнил, что недавно исполнилось тысяча дней, как Украина живет без российского газа «в условиях эмбарго, которое применила Россия».