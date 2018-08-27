На рубль давит введение новых санкций США

Москва, , 12:07 — REGNUM Сегодня, 27 августа, утром российский рубль демонстрирует снижение к американскому доллару — на 0,51%, валютная пара USD/RUB достигает отметки 67,42 рубля за доллар. В паре с евро рубль также теряет позиции, снижаясь на 0,34% по отношению к евровалюте, к уровню 78,27 рубля за евро. Падение российской валюты проходит на фоне введения новых американских санкций, связанных с «делом Скрипалей» в британском Солсбери, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

Новые санкции состоят из двух блоков, и если первый из блоков включает запрет на продажу России оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США, то второй блок грозит запретом на рейсы компании «Аэрофлот» в США и очень серьезным ограничением экспорта и импорта между странами. Новости о санкциях будут продолжать оказывать давление на рубль, тем не менее валютный рынок уже во многом учел их в цене.

«Фактором, который будет оказывать поддержку рублю, сегодня будут выступать начало налогового периода в России и выплаты НДС экспортерами. Актуальные торговые диапазоны в паре USD/RUB — 67,10−68,40 рубля за доллар, в паре EUR/RUB — 78,02−79,50 рубля за евро, — считает Прохорова.

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