Конструкторы обсудили цифровизацию в двигателестроении на «Армии-2018»

Кубинка, Московская область, , 12:00 — REGNUM Руководители и конструкторы ведущих российских предприятий в сфере двигателестроения приняли участие в дискуссии о процессах цифровизации отрасли в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», сообщает 27 августа пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

Мероприятие организовали Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям». ОДК на встрече представлял генеральный конструктор предприятия Юрий Шмотин. В работе Инновационного клуба также принимали участие генеральный конструктор — вице-президент по инновациям ПАО «ОАК» Сергей Коротков, генеральный директор ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова» Михаил Гордин, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» Юрий Равикович и другие.

Из сообщения следует, что предметом дискуссии стало применение в работе компаний оборонно-промышленного комплекса «цифровых двойников» изделий, проведение виртуальных испытаний и использование их результатов для сертификации. Участники встречи обсудили способы наиболее эффективного применения цифровых технологий в деятельности предприятий оборонного комплекса, а также их поставщиков и подрядчиков, государственных заказчиков и военных представительств, регулирующих и надзорных органов, в том числе, при их взаимодействии в процессе создания и модернизации изделий военного назначения, их серийного изготовления и поддержания в эксплуатации.

«Эффективность применения технологий «цифрового двойника» мы определяем через конечный результат, — сказал Юрий Шмотин. — Например, при создании таких перспективных двигателей как ПД-14 и SaM146 применение цифровых технологий позволило получить первый натурный образец, отвечающий требованиям технического задания, через 3,5 года. Раньше для этого требовалось значительно больше времени».

Генконструктор пояснил, что ключевым вопросом при этом остается подтверждение натурными испытаниями характеристик двигателя, полученных при разработке и заложенных в «цифровой двойник».

В свою очередь Михаил Гордин пояснил, что при создании двигателей предприятия используют «детали повышенной ответственности», а потому требуется собирать и сохранять эту информацию о каждом изделии. Накопление такой информации и создание на ее основе «цифрового двойника» позволит повысить скорость доступа к этой информации, и, соответственно, скорость работы с изделиями на всех стадиях жизненного цикла.

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Добавим, под цифровым двойником понимают программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Армия-2018» прошел с 21 по 26 августа. Традиционно главной площадкой форума стал Конгрессно-выставочный центр «Патриот», а также аэродром «Кубинка», полигон «Алабино» и озеро Комсомольское.

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