«Повышение пенсионного возраста заставит быть здоровым и жить дольше»

Абакан, , 11:52 — REGNUM Повышение пенсионного возраста правильный и нужный шаг. Люди привыкли жить на «авось», надеяться на государство, не думают о себе, не ведут здоровый образ жизни. Повышение пенсионного возраста заставит их по-другому посмотреть на свою жизнь, быть здоровыми и жить дольше заявила корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель, «Мастерская фриволите Ольги Мешковой» (Республика Хакасия) Ольга Мешкова.

Рабочих мест в стране всегда достаточно. Те, кто говорят, что работать будет негде, не правы, это ерунда. Сейчас очень много пустующих вакансий. Если бы возникла необходимость, я бы принимала на работу людей в возрасте — у них огромный опыт, ответственный подход к труду, они лучше молодых знают, что и как нужно делать, отметила предприниматель.

«Повышать пенсионный возраст нужно, потому что после выхода на пенсию люди не знают, чем заняться и быстро стареют. А мест рабочих много, было бы желание у человека, а работа всегда найдется. Пенсия — это не хороший финансовый достаток, а только поддержка, поэтому нужно продолжать работать и, прежде всего, надеяться на себя, а не государство», — высказал свое мнение Мешкова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»