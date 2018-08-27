«Самозанятые граждане обрекают себя на отсутствие пенсии»

Абакан, , 11:25 — REGNUM В целом поддерживаю изменения, которые планируется внести в пенсионное законодательство — это повышении возраста выхода на пенсию, увеличение размера пенсий пенсионерам. Чем дольше человек работает, тем он здоровее будет, а когда пожилому человеку делать нечего, он начинает болеть, заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей Республики Хакасия Василий Кудашкин.

«Очень много предпринимателей в возрасте 60−70 лет успешно трудятся, и ничто им не мешает. Но не всё так однозначно, есть профессии с тяжелыми физическими условиями труда, с большими физическими нагрузками, при принятии законопроекта это должно быть учтено», — отметил бизнес-омбудсмен.

При этом очень беспокоит проблема самозанятых. Их в России стало очень много, их даже больше, чем тех людей, которые работают в сфере малого предпринимательства. Эти люди не платят никакие налоги и не отчисляют никаких взносов в Пенсионный фонд РФ (ПФР). К концу трудовой деятельности у такого работника образуется огромная дыра и нечем будет платить пенсию.

«Есть ещё один момент, ПФР себя изжил, это структура бюрократическая, непонятная, слишком много в фонде сотрудников, слишком много ПФР тратит на своё обслуживание. Без ПФР можно было обойтись и сделать гораздо проще. Например, любая страховая компания — это, по сути, фонд, или банковские счета, куда отчисляются деньги работников. Варианты есть. Можно было продумать и обсудить в обществе механизм проведения пенсионной реформы в России, найти консенсус, и не было такого возмущения и недовольства граждан, как наблюдается сейчас», — высказал свое мнение Кудашкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»