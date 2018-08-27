Минэкономразвития предложило добавить к двум макрорегионам в России ещё 12

Москва, , 10:44 — REGNUM Вся территория России может быть разделена на 14 макрорегионов. С предложением добавить к уже имеющимся двум — Дальнему Востоку и Северному Кавказу — ещё 12 макрорегионов, которые планируется выделять по принципу экономической специализации, выступило Минэкономразвития РФ, сообщает 26 августа газета «Коммерсантъ». Предложения ведомства собраны в доработанном документе «Стратегия пространственного развития», проект которого направят в правительство в сентябре. А уже в ноябре 2018 года его планируется утвердить.

В состав каждого макрорегиона, которые планируется выделять на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов, предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста. В настоящее время в РФ насчитываются 14 крупнейших и шесть крупных городских агломераций, а также четыре минерально-сырьевых центра. Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам. Предполагается, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия.

Так, помимо Дальнего Востока и Северного Кавказа, могут появиться Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Волго-Камский, Уральский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину разработать и представить в правительство Стратегию пространственного развития России до 2030 года. Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, с помощью стратегии правительство планирует чётко обозначить свои цели в сфере пространственного развития и, исходя из этого, создать необходимые механизмы для их реализации в ближайшие годы.