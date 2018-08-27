Кредитные рейтинги уменьшат риски для банков и умерят «аппетиты» граждан

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Присвоение индивидуальных кредитных рейтингов гражданам сведет воедино базу кредитных историй, станет полезной рекомендацией для банков и поможет снизить «кредитные аппетиты» тех граждан, которые оценивают свои возможности не вполне адекватно, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 августа, председатель правления банка Siab Галина Ванчикова, комментируя заявление и.о. главы Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова о поправках в закон «О кредитных историях».

Как рассказал Мясников в интервью «Российской газете», индивидуальные кредитные рейтинги будут определяться на основе различных параметров (просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории). Поправки в закон должны вступить в силу в 2019 году.

Мясников отметил, что это фактически тот же метод «скоринга», что и сейчас используется банками при принятии решения о выдаче заемщику кредита. По мнению главы фонда, рейтинг пригодится не только банкам и самим заемщикам, но также микрофинансовым организациям, страховым компаниям, нотариусам и работодателям.

Для банков присвоение индивидуальных рейтингов гражданам будет удобным дополнительным инструментом для уменьшения рисков. Никто ведь не хочет доводить дело до ситуации, когда гражданин должен тратить 100% своих доходов на уплату кредитов. Для клиентов этот инструмент тоже будет полезен, поскольку позволит уменьшить «кредитные аппетиты» тех граждан, которые не вполне адекватно оценивают свои возможности.

Сейчас каждый банк использует собственную систему скоринга, которая рассчитывает рейтинг клиента. Банк России в рекомендательном порядке предлагает нам применить общий подход. Но если банк по каким-то причинам не сочтет нужным выдавать тому или иному клиенту кредит, то он будет иметь право его не выдавать.

Самым удобным для нас инструментом будет общая база кредитных историй. Сейчас мы собираем ее из разных источников, запрашивая информацию у нескольких кредитных бюро. Общая база упростит эту работу.