В Чудово Новгородской области отремонтировали историческое здание вокзала

Чудово, Новгородская область, , 10:21 — REGNUM На станции Чудово Новгородской области завершён комплексный ремонт здания железнодорожного вокзала — памятника истории и культуры XIX века, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Выполнен ремонт фасада и кровли здания, отремонтирован зал ожидания и билетные кассы, внутренние служебные помещения и инженерные системы вокзала. На фасаде появилась светодиодная вывеска.

Ранее, в 2017 году, на вокзале в Чудово были обновлены зал повышенной комфортности, VIP-зал, а также организованы санитарные комнаты, соответствующие стандартам безбарьерной среды. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория и сквер между пассажирскими платформами.

Напомним, каменное здание вокзала было построено в 1877 году по проекту архитектора Бориса Лорберга.

Отметим, что в Чудово также ремонтируют дорогу от автомобильной трассы М-10 до железнодорожной станции: дорожные работы коснулись улиц Гагарина, Октябрьской и Лермонтова. На ремонт около 3 км дороги выделено более 21 млн рублей. Дорогу должны отремонтировать до 16 сентября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил задачу привести в порядок дорогу от железнодорожного вокзала в Чудово до автомобильной трассы, потому что многие приезжают в Новгородскую область на «Сапсане».

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