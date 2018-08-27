«Пенсионную реформу нужно проводить, только послушав мнение людей»

Абакан, , 09:53 — REGNUM Категорически против законопроекта о повышении пенсионного возраста в том виде, в котором он сейчас представлен. Если есть необходимость пересматривать возраст людей, уходящих на пенсию, то это должно решаться в комплексе, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Союза журналистов Республики Хакасия Ольга Ширковец.

«Нельзя ухудшать положение пенсионеров. Если что забирается, то что-то равноценно нужно отдавать взамен и сопровождать это законодательными актами. В Конституции РФ написано, что нельзя ухудшать положение людей, а пенсионная реформа ухудшает положение людей. Сейчас в стране идет наступление на права людей: увеличиваются налоги, штрафы, людей облагают огромным количеством налогов, а им платить особо нечем, не хватает рабочих мест, особенно в регионах, сложно с трудоустройством и переобучением. При повышении пенсионного возраста социальная ситуация в России может обостриться ещё больше», — считает эксперт.

По её словам, повышение пенсионного возраста вызывает остро негативную реакцию в обществе вообще и в частности к власти. Нет информирования населения о таких кардинальных шагах, сначала сделали, потом начали объяснять, так делать нельзя. Власти «не держат руку на пульсе», а надо чувствовать дыхание страны, настроение народа. Галопом проводить пенсионную реформу, которая касается всех без исключения людей, нельзя. Так можно и Россию потерять, судьба страны при таком подходе вызывает опасение.

«Прежде чем принимать окончательно решение по изменению пенсионного законодательства, надо всё серьезно взвесить. Такие глобальные реформы нужно проводить, только послушав людей. Если власти не будут прислушиваться к мнению граждан, страна может расколоться», — высказала свое мнение Ширковец.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»